新住民為展現培力成果，11日於潮港城國際美食館舉行「瀟灑再現、放眼世界」成果展，令人刮目相看。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

精彩詮釋出新住民實現夢想、展現自信與專業。台中市政府社會局委託弘毓基金會承接大甲及豐原婦女及新住民培力中心，提供在地化的婦女培力及福利服務，支持新住民生活適應達成族群共融。為展現培力成果，11日於潮港城國際美食館舉行「瀟灑再現、放眼世界」成果展，令人刮目相看。

社會局長彭懷真說，成果展中新住民姐妹以堅韌、細膩、不畏挑戰的精神，打破舊有「男主外，女主內」刻板印象，不論在主持、走秀、歌唱表演、分享生命故事及異國料理美食饗宴實境秀中，皆綻放出自信的光彩，展現出女性既溫柔又剛強的力量。

弘毓基金會董事長王乃弘說，對於新住民及婦女服務，近幾年期待創新翻轉女性的力量，透過新韌力、學習力、文化力、就業力，向大眾傳達新住民及婦女的生命故事，翻轉舊有的刻板印象，支持女力新力量。透過基金會Youtube頻道「Go Fun Go Jump放眼世界」系列影片，推廣新住民與女性職人議題。

來自越南的陳氏士說，「我每天警惕自己，唯有不斷學習才能往夢想與目標更邁進一步。」她感謝有這個機會，成為女力的一份子，學習藉由主持、分享故事和影視剪輯等方式推廣新住民文化，讓更多人對新住民有更深的認識。

社會局強調，截至今年10月底，台中市新住民人口數有5萬9497人，位居全國第5。為保障婦女及新住民權益與提供社區普及化的福利服務，市府設置8處婦女及新住民培力中心，以及1處婦女及新住民培力平台，讓民眾可就近獲得各項服務，達到資源可近性，落實福利社區化理念。