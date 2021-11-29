萊豬公投，中台灣教授協會召醫師教授開講。

高呼「萊牛可以吃、萊豬也能吃、台灣豬更好吃！」1218公投倒數計時，中台灣教授協會11月29日邀請醫師、教授提出論述，打臉國民黨「美豬是毒豬」的說法，強調「萊豬是台灣打開國際貿易的鑰匙」，呼籲國人要在反萊豬公投投下不同意票。

中台灣教授協會邀請台中市基層診所協會前理事長林恆立醫師、中山醫學大學校友會總會前總會長高嘉君、中國醫藥大學公共衛生學院副院長許惠悰、育民診所院長張啟中、中山醫學大學公共衛生學系教授翁瑞宏以及茂盛醫院副院長簡佳裕、中台灣教授協會理事蘇勳璧等人出席。

林恆立指出，萊克多巴胺是可用於人類減肥、氣喘用藥，是可用於人體的藥物；而高嘉君則表示，萊克多巴胺為水溶性，二到三天就可排出，尤其政府規範的安全劑量與人體容許劑量是有差距的，只要政府端做好合理明確標示就沒有食安疑慮。

張啟中則怒問蔣萬安、朱立倫以前在美國難道沒吃過萊牛嗎？簡佳裕指出，國民黨說公投通過台灣更美麗，如果台灣禁美國萊豬，中國先加入CPTPP，台灣就不能加入CPTPP。台灣出口產品要被增加關稅，經貿要事事依賴中國，台灣無法跟國際正常貿易往來，是整個台灣受害。

翁瑞宏說，歐盟禁止牛豬飼料添加萊克多巴胺，主要是因為歐盟有多國以養豬為重要產業，因考量整體農業經濟才會拒絕美豬進口，是保護經濟考量非健康考量。蘇勳璧強調，開放萊豬進口是台灣加入CPTPP的關鍵議題，反對萊豬進口沒有科學立論基礎，且使台灣豬隻無法外銷，台商無法做生意，負面效應非常大，台灣無法承擔這個後果。