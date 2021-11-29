振興券商機在疫情當下，大家都想分一杯羹，有業者把店面改裝主打使用振興券優惠，企圖爭取消費者關注。（黃子明攝）

振興券商機在疫情當下，大家都想分一杯羹，運動休閒業者推出使用振興券入會贈送效期優惠，希望爭取來客。（黃子明攝）

為爭取振興券商機，電信業者主打使用振興券折扣優惠，在鬧區設置大型廣告看板。（黃子明攝）

小型商家為爭取振興券商機，推出使用振興券可以找零訴求。（黃子明攝）

小型餐飲商家爭取振興券商機，但為減少麻煩，貼出使用振興券不找零告示。（黃子明攝）

台北市東區巷弄內許多店家結束營業，到處可見店面招租廣告，對照開業商家五倍券廣告，凸顯小商家經營困境。（黃子明攝）

醫學中心級醫院為因應民眾使用振興券就醫，特別在批價櫃檯貼出使用規範。（黃子明攝）

迪化商圈為振興商機，29日宣告12月「秋穫季」起跑，推出「神農香囊」，搭配100家店家的熊好券、振興券優惠，商圈一家業者設計精美振興五倍券海報，吸引小女孩駐足觀看。（黃子明攝）

迪化街商圈為振興商機，業者29日跨組織宣告12月「秋穫季」起跑，推出「神農香囊」，搭配100家店家的熊好券、振興券優惠，記者會中商家展示各自商品為活動暖身。（黃子明攝）

在疫情猶存情況下，人人戴罩的景觀還未落幕，如今振興商機景觀儼然成了台灣最新的人文風景。 雖然南非再傳新的新冠變種病毒，甚至已經攻破歐洲多國邊境防線，引發各國緊張，紛紛採取新一輪防疫管制措施，但我國因疫情相對和緩許多，國人生活大致已恢復常態，目前消費動能在振興券帶動下，各行業無不卯足全力，希望爭取這項提振經濟政策所引發的商機效應。

為了爭取振興商機，各種商家紛紛推出不同措施吸引客人上門，不同行業與規模的業者，會根據自身特性、行銷策略，制定不同振興券使用辦法；小商家有的可以找零，有的不能找零，跨國性品牌業者特別推出不同使用振興券辦法，展現其結構性優勢；有的業者想要整碗捧去，以相對高額換券優惠條件，讓消費者以全額換券再分次消費方式通吃；有的用持券消費打折，也有附加贈品吸引來客；某些特定商品業者，在行銷術語上會連結本身產品特性，例如有內衣業者搭配商品圖像打出「我把五倍券放大了」，暗示使用五倍券和產品效能的相同效果，美體健身業者打出「振興曲線」標語，緊扣持券消費與銷售內容的互動性；有的商家甚至把店面的門面全部換成振興券消費優惠的廣告，擺明志在必得的企圖，就連醫學中心級醫院也不落人後，在批價窗口貼出振興券相關使用辦法，可說百工百業都不想在這波振興商機中缺席。

但風潮背後，在台北東區許多巷弄內，一家家結束營業貼著出租的店面，殘酷地反映疫情對許多產業的衝擊，小額資本商家未必真能在振興商機中分到一杯羹，所以很多小店面都未打出使用振興券招徠客人，反倒以折扣戰來因應，希望搭上振興經濟順風車，在後疫情時代能站穩腳步。