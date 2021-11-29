在疫情猶存情況下，人人戴罩的景觀還未落幕，如今振興商機景觀儼然成了台灣最新的人文風景。 雖然南非再傳新的新冠變種病毒，甚至已經攻破歐洲多國邊境防線，引發各國緊張，紛紛採取新一輪防疫管制措施，但我國因疫情相對和緩許多，國人生活大致已恢復常態，目前消費動能在振興券帶動下，各行業無不卯足全力，希望爭取這項提振經濟政策所引發的商機效應。
為了爭取振興商機，各種商家紛紛推出不同措施吸引客人上門，不同行業與規模的業者，會根據自身特性、行銷策略，制定不同振興券使用辦法；小商家有的可以找零，有的不能找零，跨國性品牌業者特別推出不同使用振興券辦法，展現其結構性優勢；有的業者想要整碗捧去，以相對高額換券優惠條件，讓消費者以全額換券再分次消費方式通吃；有的用持券消費打折，也有附加贈品吸引來客；某些特定商品業者，在行銷術語上會連結本身產品特性，例如有內衣業者搭配商品圖像打出「我把五倍券放大了」，暗示使用五倍券和產品效能的相同效果，美體健身業者打出「振興曲線」標語，緊扣持券消費與銷售內容的互動性；有的商家甚至把店面的門面全部換成振興券消費優惠的廣告，擺明志在必得的企圖，就連醫學中心級醫院也不落人後，在批價窗口貼出振興券相關使用辦法，可說百工百業都不想在這波振興商機中缺席。
但風潮背後，在台北東區許多巷弄內，一家家結束營業貼著出租的店面，殘酷地反映疫情對許多產業的衝擊，小額資本商家未必真能在振興商機中分到一杯羹，所以很多小店面都未打出使用振興券招徠客人，反倒以折扣戰來因應，希望搭上振興經濟順風車，在後疫情時代能站穩腳步。
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