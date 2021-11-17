高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼以及貝里斯4國認可，指揮中心宣布打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑國際認證疫苗。國民黨立委賴士葆轟，高端族被迫冒險再打兩劑國際認可的疫苗，衛福部長陳時中講明不負責，只負口頭政治責任，民眾被當成白老鼠自負風險，卻不見當初用中研院院士身分屢次替高端背書的前副總統陳建仁出來說句話。

外交部宣布前副總統陳建仁受立陶宛邀請，將出訪東歐進行演說，他過去參加高端疫苗試驗，且接種過高端疫苗，按照國際規定，僅四國承認高端疫苗，入境恐遭擋。賴士葆指出，陳建仁這幾天剛巧要出訪波蘭和立陶宛，陳建仁是受邀貴賓，受到特別的禮遇安排，所以打兩劑高端的陳建仁不必重打，但是一般民眾可沒有陳建仁那麼幸運可以享受特權。

賴士葆表示，今年5月份陳建仁自爆打高端疫苗實驗沒有任何的不良反應，後來引發爭議因為他自知打了安慰劑，還替高端背書。陳建仁急切地想要扶持國產疫苗的心情溢於言表，喪失科學家面對實驗應有的理性和客觀，這幾個月與蔡英文用政治力介入科學實驗，輕率發言力挺高端，稱讚高端實驗設計相當完善，執行嚴謹。

賴士葆認為，陳建仁也力主高端尚未二期解盲，政府就應該跟他簽約，大力的主張用免疫橋接來取代世界慣用第三期的臨床試驗，當時陳時中也承認全世界只有台灣用這樣的方式取得緊急授權，迄今全世界也只有台灣如此草率給疫苗EUA。

他說，直到日前，11月4日陳建仁出席亞洲生技大展致詞，都還在誇耀食藥署透過免疫橋接的方式給高端緊急授權是政府在管理制度上的進步，國外友人給滿滿佳評。

賴士葆強調，陳建仁說打高端疫苗後綜合抗體效價比施打兩劑AZ疫苗高出3.4倍，所以是相當有效的，既然高端這麼優，不知為何國際就是不認可高端疫苗，「陳建仁要不要解釋一下」。