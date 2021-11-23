楊蒨時帶來「一樣的月光」，展現好歌侯。（王志偉攝）

旺旺公益演唱會來到花蓮，社會處長陳加富陪同500多位志工朋友來場音樂饗宴。（王志偉攝）

社會處長陳加富藉此向全縣8千位志工朋友致意，志工讓花蓮更美好。（王志偉攝）

由花蓮縣府、旺旺文教基金會、中國時報、花蓮青商會、亞洲水泥舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，花蓮場次今晚開唱，包括王瑞瑜、盧學叡，還有選秀脫穎而出的江明娟等多組知名歌手輪番登台，隨著音樂揮舞著螢光棒、尖叫聲此起彼落，有老歌也有動感曲子，讓現場500多名志工朋友 沉浸嗨爆的氛圍之中。

縣府社會處長陳加富表示，花蓮成功與觀光結合，在各行各業都有志工朋友默默奉獻，疫情紓緩後，在今晚邀請志工朋友放鬆心情，也藉此向全縣8千位志工朋友致意，志工讓花蓮更美好。

「旺旺集團用行動力關愛社會」，旺旺文教基金會主任周哲仁表示，在疫情爆發期間，台灣處於不安定的狀態，但是志工朋友們奉獻己力，讓疫情趨緩，恢復以往的安定，「志工是台灣安定的力量。」亞洲水泥花蓮廠長張志鵬、青商會長吳岱諺也肯定志工朋友付出。

花蓮場次在台灣原住民族文化館開唱，現場聲光效果佳，在主持人花蓮媳婦杜詩梅開場下，來自台東的江明娟，以「你是我花朵」開場，接著感性歌曲「我想要有個家」，把所有觀眾帶入了音樂的世界。楊蒨時帶來「一樣的月光」，展現好歌侯。盧學叡高歌「我愛你」，展現青春魅力，引起台下陣陣尖叫，紛紛合影留念。

接棒上場的高薔雅，以「一想到你」等3首快歌，帶動現場氣氛，「星光幫」安歆雲以「新不了情」，讓眾人踏進時光隧道，著名民歌手王瑞瑜壓軸一連帶來「春風」、「往事只能回味」等多首膾炙人口名歌，讓現場老一輩朋友如同進入時光隧道，回到年輕回憶，讓台上台下都唱成一片。