天王黎明出道35年，斯文帥氣的外型，風靡全球粉絲，曾唱紅〈今夜妳會不會來〉、〈重愛輕友〉、〈看上她〉等夯曲，更在2002年以電影《三更之回家》奪下金馬影帝，實力備受肯定。黎明在私生活向來低調，但感情世界始終是外界關注焦點。

黎明出道以來，最受矚目的戀情分別與舒淇、樂基兒及女助理Wing Chan，而女助理Wing Chan替黎明生下一女，現在家庭一家三口生活幸福。黎明在1998年和舒淇一起拍攝《玻璃之城》相識，2人傳出緋聞後，低調愛情長跑7年，雙方卻只稱對方是「好朋友」，他們2005年分手，始終未公開認愛，但黎明近年來，曾在大陸節目《金星秀》上談到舒淇，他僅說：「別人都結婚了，就不必再討論。每個人都會有痛，沒有痛就不可能會在一起。」更大方把舒淇視為「最欣賞的人」。

黎明與舒淇分手後，他在同年年底，被媒體拍到與樂基兒傳出緋聞，他們在2008年於美國拉斯維加斯註冊結婚，2人愛得高調，但婚姻卻只維持4年，他們2012年共同發表離婚聲明，時隔6年後，黎明被爆出與女助理Wing Chan傳出戀情，同年黎明也大方承認戀情，並宣布升格當爸。黎明與女助理Wing Chan育有一女，但始終並未公開宣佈再婚一事，直到黎明7月在香港紅磡體育館一連舉辦9場「Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會」，個性低調的黎明，難得在演唱會上透露家庭生活、3歲女兒，讓外界猜測他早已再婚。

黎明在首場邀來林海峰擔任嘉賓，林海峰稱呼黎明的助理女友WingChan是「黎明太太」，而黎明在演唱會上，談到「結婚是男人的墳墓」，突然欲言又止，扯開話題要請嘉賓上台，他隨後走進升降台，下去了又上來，他一人分飾兩角說：「黎明請黎明做嘉賓沒問題的。」更笑說：「剛剛的黎明已經進入棺材（步入婚姻的墳墓），由我來代替他從棺材內走出來。」似乎暗指自己已再婚，早已走進婚姻的墳墓。

黎明2019年底曾來台開演唱會。（圖／中時資料照）

黎明十分疼愛女兒，過去曾曬出女兒正面可愛萌照，直說：「我的女兒好胖呵呵，平凡是她的運氣，分享！一直和我一起成長的家族朋友。」還在今年父親節時，秀出女兒的畫作，他開心說：「今日的畫布本布和不被畫框束縛的自由創作，父親節快樂！」只見女兒直接把他的腳當作畫布，他也任由女兒拿著畫筆塗鴉，更直誇的女兒自由創作，言語之中流露出濃濃的父愛。