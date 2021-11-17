高端出國須再打2劑疫苗 陳時中認了：程序上可稱作重打

指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，遭台北市長柯文哲嗆，「不是混打，而是重打」；衛福部長陳時中昨對此回應，「我想講的也有他的道理在，不過整體疫苗本來就有我們困難，那我們要積極溝通」，但後來他回應立委質詢先說「基本上是混打」，後說「程序而言可以稱作重打」，只是若說是「重打」，會被外界誤解好像是前面打的好像「無效」。前民進黨立委沈富雄今(17日)對此在臉書發表看法，他透露，「聽完他這番硬拗，使我啼笑皆非，只有怒從心頭起，為國家有此種政務官而悲從中來」。

沈富雄在臉書以「混帳部長一路拗『高端混打』」為題指出，去美國無法通關不是因為你體內的抗體無效，而是你打的疫苗在台灣倉促獲得EUA、不為美國FDA所接受，因此前面兩針在免疫學上，雖然有效，但在美國國境的防疫行政作業上視為無效，這當然等於「白打」，為了通關，就必須再打兩針認可的疫苗，「前兩針既是白打，這後兩針當然是『重打』，從人而不是抗體的角度看，其理至明」。

沈富雄直言，「為了總統的好高鶩遠，為了政府要爭得『國產疫苗』的面子，甚至為了在疫苗的提供上可以證明有朝一日Taiwan can help，從總統、閣揆、司令官...產、官、學者一體用心，揠苗助長，高估了取得美方點頭的能耐，才落得今天如此不堪的下場。」

最後，沈富雄更稱，為了掩飾這一路下來的敗筆，沒有良知的部長連一句道歉都說不出口，就只好一路拗了。