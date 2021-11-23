台灣疫情緩和，但仍需拚疫苗覆蓋率。不過台大婦產科醫師施景中為此感嘆，現在疫苗放在大家面前也不想打了，更有人說不打疫苗不會死，因此不想打，他認為台灣防疫會如此成功，這一切都要歸功大家防疫措施做得好，還有辛苦的邊境防疫人員及護理人員。

施景中昨（22）日於個人臉書表示，今年5月台灣新冠肺炎疫情爆發，當時不少人想盡辦法打疫苗，甚至不惜插隊，部分診所爆出讓人打特權疫苗，引發軒然大波，還有年輕人為了打疫苗，應徵牙醫助理，接種幾天後就離職的消息；也有人努力打了無數通電話，最後約到偏鄉的衛生所打殘劑，就連台大殘劑的預約系統，也被大批想打疫苗的民眾操到當機。

不過台灣現在疫情趨緩，一連好幾天都沒有新增本土病例，再加上疫苗到貨量充足，施景中說「曾幾何時，許多人又繼續觀望，疫苗擺在面前也不想打了」，甚至認為不打疫苗也不會怎樣，但打了可能會因副作用而死，所以不想打。

施景中認為，台灣有今天這樣的成果，一部分要歸功於許多人防護措施做得好，另一方面是因為有邊境防疫人員，以及醫護人員在第一線，「還記得年初桃醫爆發的危機嗎？」美國及英國在疫苗出來前，有多少人死於新冠肺炎，之後死亡人數大幅下降，全都是因為疫苗普及的關係。