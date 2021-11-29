新冠變異株Omicron讓全球防疫繃緊神經，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布最快明年1月施打第三劑加強針，對疫苗廠牌沒有嚴格限制，晚間高端疫苗就宣布將評估第三劑追加施打的免疫生成性及疫苗混打的可行性，消息一出讓不少網友驚呼「先通過第三期好嗎」、「高端沒有三期，但可以打三劑」。

高端疫苗晚間發表聲明指出，將建構Omicron偽病毒，評估現有高端新冠肺炎疫苗對Omicron的中和抗體效價，也已在進行追加施打第3劑的延伸試驗，另外兩劑AZ疫苗與第3針混打高端疫苗的試驗結果也進入數據分析的階段，期望能以優異的免疫生成性對抗變種病毒。

消息一出引起PTT網友熱議，留言多半抱持懷疑態度，「2期的報告交了再說嘴」、「高端沒有三期但可以打三劑」、「先通過第三期好嗎」、「全都是在說空話，你連一株Omicron病毒株都沒有是要怎麼因應，還是跟以前一樣用免疫橋接嗎」、「一堆高端仔都想跳船改打mRNA疫苗了，你還想推他們打第三劑」。

也有人語帶嘲諷批評，「高端真的猛，應該打氣很旺吧」、「混打你又不能出國，笑死」、「1.5期國際不承認的，直接說要防最新變種，明天股價又要漲了」、「怎麼聞到炒股的味道」、「年底400快上車」、「政府準備加訂200萬加強針」、「該再簽個五百萬劑了吧，好香」。

指揮中心指揮官陳時中今表示，第二劑接種滿六個月後，可進行施打第三劑追加疫苗。且強烈建議6大高風險族群要施打，包含65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫人員、第一線高感染風險人員及容易感染與疾病嚴重風險者。至於第三劑要打哪種疫苗，陳時中也說明「沒有嚴格限制，但還是希望跟第二劑較相同」。