台南市衛生局周末2天在4處據點推出莫德納疫苗隨到隨打，明後天也將持續於台南火車站、台南文化中心接續提供接種服務。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市衛生局本周末在台南火車站等4處據點開設「隨到隨打」站，提供莫德納疫苗免預約即可接種，2天共2144人施打，第1、2、3劑都有，由於民眾反應不錯，衛生局決定明天與後天（6、7日）下午1點到5點，在台南火車站與台南文化中心持續開放民眾接種莫德納。

台南市衛生局連續2天在台南火車站、台南文化中心、新營火車站、家樂福安平店等4個據點推出莫德納隨到隨打服務，昨天有1185人接種，今天也有959人接種。

針對這波隨到隨打服務，衛生局也於3日晚間主動針對AZ第2劑及莫德納第2劑還沒打的民眾，共發出2萬通簡訊提醒，不少民眾都是收到簡訊而來。相較別縣市祭出現金、米、蘋果等，台南市則贈送保鮮盒、牙刷組等禮品。

衛生局表示，莫德納疫苗接種站可接種對象為年滿18歲以上民眾且符合下列條件：有意接種莫德納疫苗第1劑、已接種莫德納疫苗第1劑後28天須接種第2劑，或已第1劑AZ疫苗滿8周，第2劑有意接種莫德納疫苗；另外，已完成接種2劑COVID-19疫苗後滿5個月者，不管是打哪一種疫苗，第3劑都可接種莫德納疫苗。