繼全台各縣市後，台中市也啟動百貨、賣場等人潮聚集場所疫苗接種站，11日在大魯閣新時代、大遠百以及家樂福文心店等16處開打，其中大魯閣新時代100元購物金、100元娛樂金及愛心餐盒，排隊人潮湧躍；台中市衛生局統計11日16處機動快打站約有2391人完成接種。

台中市衛生局長曾梓展表示，此次響應設站賣場計13處，包含家樂福文心、青海、西屯、中清、太平、豐原、沙鹿、新時代等8家門市、大買家國光及北屯等2家門市、全聯西屯及西區等2家門市、愛買復興店；百貨公司計有中友百貨及大遠百等2家；另為服務外籍移工，台中市特別選定東協廣場，結合移民署、勞工局、衛生局、基層診所開設接種站。

為提升接種效率，台中百貨賣場接種站疫苗選定，統一以週六接種BNT疫苗、週日接種AZ疫苗為主，部分站點因應人力及場地規劃微調疫苗種類，家樂福沙鹿門市週六提供BNT及AZ、週日提供BNT及莫德納；另大買家國光店週六開設AZ接種站；東協廣場二日均接種BNT疫苗。

其中大魯閣新時代與家樂福共同合作於館內商場設立「COVID-19疫苗接種站」每日前50名還可額外獲得大魯閣新時代贈送的100元購物金、100元娛樂金，及家樂福贈送的愛心餐盒、法國迷彩口罩等好禮，下午1點開打15分鐘內已有50人完成接種，人潮踴躍。

台中大遠百機動疫苗接種站設在12樓麥當勞旁，11日開打BNT疫苗有70人完成接種、12日衛生局將提供AZ疫苗220劑，台中大遠百也自行加碼贈送前150名接種者獨家限定版口罩及台灣精品咖啡濾掛包。台中市衛生局統計11日16處機動站點總共有2391人完成接種。