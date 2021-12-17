白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周四表示，Omicron將在幾周內成為美國主要的新冠狀病毒變異株，他並呼籲民眾盡快接種疫苗和加強針。

佛奇在美國商會基金會的線上會議表示，這是迄今我們必須應付最具傳染性的新冠病毒，它很快就會成為美國的主流新冠病毒株。

他敦促尚未接種新冠疫苖者，以及符合接種加強劑的民眾盡快採種。他警告Omicron變種病毒是「現在我們所面臨的威脅」。

佛奇表示：「當你看著現在的感染速度，隨著我們進入寒冬，情況將變得更糟，尤其是對尚未接種疫苗的人」。

儘管Omicron比之前的變種病毒更具傳染性，但目前尚不清楚這個新出現的變異株是否更容易造成輕症或重症。

佛奇表示，已完整接種疫苗，以及已接種加強針的人，至少在避免重症的防護力相對較好。

世界衛生組織（WHO）周三呼籲各界不要以為Omicron變種病毒是溫和的病毒株，它仍會引起重症，必須格外留意。世衛組織周二警告Omicron的傳播速度比之前任何變種病毒都要快，其新冠技術負責人Maria Van Kerkhove周三表示，傳播速度加快將導致更多人住院治療，恐使醫療照護系統面臨沈重壓力，甚至崩敗。

此前世衛組織總幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦警告僅靠疫苗，並不能讓各國免於受到Omicron侵害，他並強調戴口罩和保持社交距離的重要性。

佛奇表示，除了Omicron病毒可能在幾周內成為美國的主流株，美國也正在面臨著Delta疫情捲土重來。他表示，Delta變種病毒仍是一個嚴重的問題。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的最高醫療顧問Jay Varma周四在推特上表示，紐約市的新冠陽性率在短短3天內就翻升1倍，「我們從未在紐約市見過這種情況」。

從12月9日到12月12日，紐約市的新冠病毒檢測陽性率從3.9%飆升至7.8%。Varma表示，這與之前的任何變種病毒都不同，Omicron能逃脫接種疫苗後誘發的免疫力，以及感染後自然產生的免疫力。

美國的疫情正急速升高，密西根州的染疫住院人數在周二創下新高，隔日緬因州的染疫住院人數亦創新高。紐澤西州周四的新增病例創下1月中旬、即上個冬季疫情高峰期以來的新高記錄。

根據路透社統計，在過去一個月，美國的新冠確診病例增加近40%，以7日平均值來看，平均每日新增確診數已經達到12.1萬例。

此外，自11月中旬以來，美國的染疫死亡人數增加18%，平均每天多達1300人死於新冠肺炎。而過去一個月來，美國的染疫住院人數增加約45%。

美國疾病管制和預防中心（CDC）已警告到聖誕節，將有60萬至130萬個新增確診病例。