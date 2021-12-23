大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科23日在其微信號「華山感染」發布文章稱，中國首篇經國際同業評議的疫苗加強接種對抗Omicron的資料公布顯示，加強疫苗接種可部分減少人體Omicron株中和抗體水準下降的比例，提升群體對於Omicron變異株的保護力。但Omicron株相較於其他變異株仍更容易發生逃逸。這預示著未來全面接種第三針後，病毒仍可能會維持一定水準的傳播。但第三針疫苗接種策略仍具有顯著降低疾病的重症與危重症比例的潛力。

文章稱，2021年11月26日，世界衛生組織宣布將新變異株 B.1.1.529 命名為Omicron，並列為受關注變異株，即風險等級最高的新冠病毒變異株。不到4周，今天Omicron感染已占全美新增新冠感染數字的大約73％，而一周前，該變異毒株感染所占的比例還僅僅是13％左右。在英國大部分地區，Omicron變異毒株的感染數量，正在以每48小時內即翻一倍的速度蔓延。

這主要基於兩個原因。首先是自然感染建立的免疫屏障被Omicron跨越。其次是國際研究已經發現，無論哪種疫苗，兩針接種後對Omicron變異株的保護力發生了顯著下降，不能再阻擋疫情的播散。

華山感染科團隊此次在研究中發現，兩針疫苗針對Omicron變異株的抗體滴度下降較為明顯，中和抗體滴度下降至6.04。在兩針疫苗接種後14天，80％的血清標本對Omicron變異株的中和抗體滴度都低於檢測下限。

這種下降後的抗體水準不足以阻擋變異病毒的傳播。但是國際上目前提倡的第三針加強接種是否能夠提供保護？中國的第三針接種策略能否構築足夠的免疫屏障？

對此，該團隊近日在全球範圍內首次評估了兩針不活化疫苗接種受試者，第三針同源加強受試者及第三針重組蛋白疫苗異源加強受試者血清對Omicron的中和能力。

研究結果顯示，在不活化疫苗同源（備註：同一種技術路線的疫苗）第三針加強14天後，血清中對疫苗原始株、Delta株以及Omicron株的中和抗體滴度分別提升到285.6，250.8和48.73。如果用重組亞單位蛋白苗異源第三針加強14天，血清中對原始株、Delta株以及Omicron株的中和抗體滴度分別提升到1436， 1501和95.86。

團隊綜合上述研究結果指出，無論是何種類型第三針加強後，血清標本對Omicron株的中和抗體滴度陽性率均達到了100％。這意味著三針加強策略可以提供一定程度的保護，但其中，抗體的水準也存在差異。

這些研究證實，在兩針不活化疫苗的基礎上，同源和異源的第三針加強分別將人體對於Omicron株的中和能力提升了8.07倍和15.87倍。同時，其對於疫苗原始株的中和抗體滴度也提升了4.24倍和21.31倍，這一結果和團隊前不久發表在Cell Research上的研究相符，均提示了第三針加強可以有效提升包括對於原始株和變異株的中和能力。

綜合上述研究顯示，加強疫苗接種可部分減少人體Omicron株中和抗體水準下降的比例，提升群體對於Omicron變異株的保護力。但Omicron株相較於其他變異株仍更容易發生逃逸。這預示著未來全面接種第三針後，病毒仍可能會維持一定水準的傳播。但第三針疫苗接種策略仍具有顯著降低疾病的重症與危重症比例的潛力。根據近期南非與歐美的資料觀察，住院率與病死率尚未出現顯著升高。