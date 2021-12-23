繼英國、丹麥後，比利時將成為感染Omicron變異株激增國家之一，估計12月26日之後，每天染Omicron患者恐將逾5000例，比利時已宣布關閉室內耶誕市集、電影院等防疫措施。

根據比利時多家媒體今天報導，數據顯示比利時將跟隨英國及丹麥成為Omicron變異株激增國家之一，目前感染Omicron患者比例已經上升至27%，換算每天約新增2200病例。

由於Omicron傳染力強，病例快速增加，比利時監測機構推估照這個速度，將在12月26日，即耶誕節後看到每日新增病例逾5000例。

為對抗病毒傳播，比利時政府昨天開會決定自12月26日起緊縮防疫措施，禁止室內群聚活動，包括室內耶誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉，但博物館、婚禮喪禮等非娛樂活動除外。

此外要求採取遠距工作，除非必要，強制每週最多只能進公司1天、民眾同行購物以2人為上限等，另鼓勵民眾踴躍接種追加劑疫苗。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，新措施目的是讓醫療保健系統保持在可承受範圍，並確保學校可以在新年假期後如期開學。

不過本月以來，布魯塞爾已經出現多次反對防疫措施的示威抗議，比利時政府雖然未如鄰國荷蘭實施封鎖，但是否會再度出現不滿聲浪尚待觀察。