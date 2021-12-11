中央流行疫情指揮中心今天下午才宣布國內驗出首例Omicron變異株個案，傍晚再公布新增2例境外移入個案也驗出Omicron，為英國入境的本國籍30多歲女性（案16804）及美國入境的20多歲男性（案16818），兩者都曾完整接種BNT。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案16804為英國入境的本國籍30多歲女性，12月7日入境採檢，8日檢驗陽性，Ct值為21.6，自述有喉嚨乾症狀，今天下午完成基因定序確認為Omicron；已匡列同機旅客12名，12月8日已由居家檢疫改列居家隔離，入境採檢均為陰性，期滿將再次採檢。

另一名Omicron個案為美國入境的美國籍20多歲男性（案16818），12月8日入境來台探親，9日採檢陽性，Ct值為26，自述有鼻塞症狀，今天下午完成基因定序確認為Omicron；已匡列同機旅客12名，由居家檢疫改列居家隔離，入境採檢均為陰性。

包含今天稍早公布的首例Omicron史瓦帝尼個案，目前國內共有3例Omicron境外移入個案，分別來自史瓦帝尼、英國和美國，其中兩人接種BNT，一人接種AZ加莫德納，皆為突破性感染。

羅一鈞說明，目前英國及美國有一些Omicron社區感染情況，但不像鄰近國家有大規模社區感染，從這兩例的病毒量看來不如Delta高；目前英國有700多例確定病例，皆無重症及死亡，預期各國對於Omicron的嚴重度有下修趨勢，但傳染力仍有增加，國際還是必須嚴防，呼籲民眾不需要過度恐慌，完整接種疫苗並落實入境檢疫措施，就不會造成社區威脅。