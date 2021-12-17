台灣再增21例Delta 本土新增7例 14:342021/12/17 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣再增21例Delta，其中有7例是本土。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新增21例Delta，7例為本土個案。（圖／指揮中心提供） 台灣再增21例Delta。（圖／指揮中心提供） 指揮中心今天公布每周基因定序結果，本周並無增加Omicron病例，共增加21例本土Delta案例，其中境外移入14例、7例為改列本土。 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中基因序列相同的案16859為來自柬埔寨、案16870來自美國，與另一防疫旅館的基因序列不同，而經比對柬埔寨並無上傳相同的病毒株，美國則大1600多筆，嚴判是來案16870傳染給案16859可能性最高。 境外移入＋15例 無新增死亡 桃園防疫旅館擴大至6人群聚 醫曝最有可能傳播方式 #Delta #基因序列 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園防疫旅館爆群聚 鄭文燦：4名失聯房客找到了 11:472021/12/17 生活 《科技》台灣之星智醫用戶年增4成 再添新夥伴 13:242021/12/17 財經 青少年BNT第二劑開打 單日接種1401人 14:532021/12/17 生活 北市防疫旅館2人確診 蔡炳坤研判沒接觸卻感染原因 10:232021/12/17 生活 防疫旅館群聚 7境外移入全改為本土確診個案 13:512021/12/17 生活 房客氣炸 早知有人染疫怎讓入住 04:102021/12/17 焦點要聞 中華電率5G台灣隊 走進泰國 04:102021/12/17 產業．科技 賈永婕沒膽攻蛋 爆料老公想開唱 04:102021/12/17 娛樂新聞 圍堵防疫旅館群聚感染 指揮中心強化春節檢疫 04:102021/12/17 財經要聞 桃園防疫旅館群聚擴大 陳時中證實6人「同一病毒株」 11:412021/12/17 生活 NBA》國王爆發多例新冠陽性 至少7名隊職員染疫 08:582021/12/17 體育 生活熱門新聞 買便當絕不點哪道主菜 網一面倒：9成都後悔 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 媽祖託夢要林靜儀參選？林佳龍回5字鄉民全炸鍋：這人沒救了 - 生活 高鐵太乾淨「坐過回不去」 南部人2點打臉：寧願搭台鐵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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