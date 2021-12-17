台灣新增21例Delta，7例為本土個案。（圖／指揮中心提供）

台灣再增21例Delta。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今天公布每周基因定序結果，本周並無增加Omicron病例，共增加21例本土Delta案例，其中境外移入14例、7例為改列本土。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中基因序列相同的案16859為來自柬埔寨、案16870來自美國，與另一防疫旅館的基因序列不同，而經比對柬埔寨並無上傳相同的病毒株，美國則大1600多筆，嚴判是來案16870傳染給案16859可能性最高。