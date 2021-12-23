國內今天再檢出4例Omicron個案，均為境外移入，2例來自美、2例自英國返台，總計台灣累積16例Omicron，全為突破性感染。今日個案中，有2人病毒量較高，Ct值19及21，都是在入境檢疫期間被攔截。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日的4例和先前的12例一樣曾完整接種疫苗，是突破性感染。4例中有3人都是入境採檢陽性，案16908則在檢疫期間攔截，於14日入境，機場採檢陰性，15日出現症狀，快篩陰性，17日症狀未改善，快篩陽性，送醫確診Ct值19，入境到確診間隔3天。

羅一鈞表示，國內16例Omicron中，無症狀的有7例，輕症9例，都無嚴重病症，病毒量部分，案16908病毒量比較高，案16911的Ct值32，二採Ct值21，病毒量比較強。

羅一鈞表示，現階段來看是入境比較早就被驗出，多為年輕族群，在10幾歲到30幾歲之間，僅2例50幾歲。16例個案從接種第2劑到確診平均間隔是4.9個月，今日的4例，是與第二劑間隔3個月到6.5個月不等。

近期南非、英國發表Omicron初步研究，包括英國倫敦帝國學院、蘇格蘭的公共衛生部都有觀察報告。羅一鈞表示，相關報告顯示，感染Omicron的住院比例較Delta風險來得低，英國報告顯示較Delta下降41%，南非下降80%，蘇格蘭則是68%，數字的差異和族群年齡層、疫苗接種比例有關。英國的報告提出，未完整接種、未曾感染者，產生住院的風險沒有像他人降的那麼低，只比Delta降11%左右，提醒民眾儘快接種疫苗。