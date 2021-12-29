中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增14例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增14例境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17063-17070、案17072、案17073)、德國(案17062)、泰國(案17071)、香港(案17074)及越南(案17075)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月27日。

指揮中心統計，累計4917481例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4898907例排除)，其中16964例確診，分別為2310例境外移入，14600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。