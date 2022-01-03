中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增25例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205）、土耳其（4例，案17192-17195）、德國（案17184）、加拿大（案17185）、義大利（案17198）、菲律賓（案17200）、亞美尼亞（案17204）及千里達及托巴哥（案17206）入境，入境日介於去（2021）年12月19日至今（2022）年1月1日。

另去年12月28日及12月30日公布之2例（案17058、案17099）境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17085之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4982263例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4962860例排除），其中17095例確診，分別為2439例境外移入，14602例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。