二級警戒延長至1/24 唱歌、拍照、運動全恢復要戴口罩

桃機群聚擴大，今天一口氣新增兩位數共11人確診，整起桃機群聚累積共25人確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國二級警戒延長，從今天開始維持至1月24日，口罩政策加嚴。也不開放試吃，口罩政策恢復緊縮。全國醫院陪探病即日起也加嚴，北北基桃禁止探病。

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，自即日起調整以下醫療應變作為，說明如下：

一、探病管制：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院除例外情形外，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

二、住院病人及陪病者入院篩檢：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院或入住前14天內居住於臺北市、新北市、基隆市、桃園市之住院病人及陪病者，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

三、住院病人之陪病者管理：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。

四、醫療照護人員管理：專責病房之醫療照護人員應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。桃園市之醫院所有單位(除專責病房) 醫療照護人員，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，每週定期進行公費篩檢。

指揮中心呼籲，醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，提高警覺，加強通報採檢，並鼓勵可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。

今（９日）起，調整臺北市、新北市、基隆市、桃園市住宿式長照機構COVID-19應變措施。（指揮中心提供）

另外，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日起調整臺北市、新北市、基隆市、桃園市住宿式長照機構COVID-19應變措施，重點說明如下：

一、訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

二、新進住民管理：新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，

(一)均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

(二)依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施：

1.如為工作人員達90%以上且住民達80%以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。

2.如為工作人員未達90%或住民未達80%之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，並鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。