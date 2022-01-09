春節返鄉潮使境外移入個案暴增，醫療量能也令人堪憂，中央流行疫情指揮中心緊急增設專責病房確保醫療量能，但北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，台灣有個潛在的風險，就是醫療人員在春節也要排班，人力勢必減少，而除了留下來的病人，冬季寒冷，還可能出現急性心血管疾病的患者，他建議，如果偵測到各病房即將滿床，中央就該減少航道，尤其是高風險的國家，否則恐排擠一般的患者，而不是加床就好。

姜冠宇表示，人力有限之下，病人風險增高，此時的狀況就像去年5月，他擔心，醫療降載後，恐有報復性醫療回載，萬一本土疫情衝擊，許多非新冠肺炎確診的患者，恐遭到排擠，尤其多重慢性病族群風險更高。

他建議，如果醫療量能達到滿床，應該要硬性減少航道，減少高風險地區入境的流量，而不是一直擴床、備床，同時這也能減少機場工作人員和防疫計程車司機的風險。

姜冠宇指出，疫情前，曾有機場地勤人員因身體不適到衛生所照X光，肺部看到變白之中還開了大黑洞，根本不知道是哪個國家來的肺結核，所以如機場出現5、6條傳染鏈，一點也不意外。

他說，跟施打疫苗一樣，該怎麼做就怎麼做，設立指標早點反應，成本就越小，很多緊縮政策雖然會傷經濟或民眾不高興，但可反轉疫情。