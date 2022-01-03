直播》防疫旅館比醫院還危險？陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡，另外指揮官陳時中表示，去年12月28日及12月30公布的兩境外移入，案17058、案17099，為案17085的相關感染者，改列為本土，為國內首起Omicron本土確定病例。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205)、土耳其(4例，案17192-17195)、德國(案17184)、加拿大(案17185)、義大利(案17198)、菲律賓(案17200)、亞美尼亞(案17204)及千里達及托巴哥(案17206)入境，入境日介於去(2021)年12月19日至今(2022)年1月1日。

台北市某防疫旅館日前傳出三例Omicron確診病例，中央流行疫情指揮中心今天指出，經研判發現感染源為案17085，於防疫旅館內傳染給案17058、17099，因此今日將17058、17099改判為本土病例，為國內首起Omicron本土確定病例。