桃機群聚感染事件擴大，9日一口氣暴增11例本土確診個案，包括清潔員、手推車人員及其家屬，其中有1名手推車員的妻子是居家照服員，曾照護的家庭也有3人確診，裡頭更有名未滿5歲的小孩。

指揮中心指揮官陳時中稍早表示，8日深夜有2名桃機手推車員及其家屬快篩陽性確診，手推車員妻子為居家照服員也被傳染，列為案17472，更延燒至照護家庭，因小孩（案17416）發燒送急診才被揪出，更進一步發現孩童母親（案17470）、大伯（案17471）都相繼遭傳染。

衛生局長王文彥說明，女照服員從1日至8日到該家庭照顧，共照顧8個家庭，匡列人數還有待釐清，目前正在進行採檢、居隔。另外，該家庭於去年12月則是由另名照服員負責，而另名照服員也負責8個家庭，不過由於另名照服員為去年服務，2人服務時間並無重疊，目前已對該名照服員進行採檢，若為陰性，其照顧的8個家庭就算安全。