今年38歲的圍爸與35歲的喵爸2人已交往16年，今天終於完成共同收養孩子，圍爸回憶，剛交往時就想到要有孩子，在同婚專法通過前幾年就開始參與收養團體、也在同婚專法通過前完成單身收養，雖然同志婚姻已經合法通過，但仍限制同志家庭共同收養孩子，「只想跟平常人也有一樣的權利」。

曾經擔任輔導老師的圍爸回憶，接觸過育幼院孩子，但這些孩子的流動性高，只是希望幾個孩子不要進到育幼院，他也坦言，剛開始時擔心無法擔任好爸爸，因此甚至較一般的異性戀家庭學習更多照顧知識，「相信已有能力扮演好家長的角色」。

圍爸說，反同方始終認為，同志無法好好養育小孩，但這就是偏見，而法務部又仍怠惰，「社會不應停留在18世紀的思維」，呼籲反同方應停止妄想，看看實際的世界，盼從婚姻平權走到生養平權。

但喵爸舉例，在社會上還是有很多不自覺的歧視，如百貨公司尿布台的設置多在女廁，好像就意謂男生不用為孩子換尿布一樣；此外，也因為過去不是孩子法律上的爸爸，因此無法申請育嬰留職停薪、休業年限無法延長、就醫時無法簽署相關文件，簽名時都要注意什麼是他不能簽署的文件。

喵爸也說，今天來到戶政事務所登記前不斷跟孩子描述，從今以後會有2個法律上的爸爸，但孩子卻童言童語地就抱著他說「你本來就是我爸爸」。