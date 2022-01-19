30世代，理應是人生正在起飛、充滿希望的一群人，但身處在台灣的他們，卻面臨進退兩難的窘境。在台北市一層45年的老舊出租公寓裡，四名室友道盡了這個世代的悲歌。

就在台北一層45年的老舊出租公寓裡，住著四位室友，都是未婚的30世代。打開他們的時光盒子，正是不少台灣年輕人的寫照。

返國尋夢，卻數著銅板過日子

三年多前，闊別故鄉七年的王逸齡（化名）返抵國門，近鄉情怯的她面帶笑容、昂首闊步，預備迎接美好的前程。

豈知，不到一年時間，現實卻將她打回原形：「收入比預期低許多，生活費又超乎想像」。35歲的她開始懷疑「是否不應該回台北？」

如同著名建築師、詩人林徽因所言「每個人心中都有一道暗傷，這個傷口不輕易對人顯露，而自己也不敢輕易觸碰」。

生長於台北的王逸齡也有難以啟齒的往事，離異的母親患有精神疾病，她從小由外婆帶大。為改變命運，獨自到澳洲打工度假六年，存了點學費，再信貸70萬元（加計利息共80萬，須於四年內還清），啟程到英國學習藝術。

原以為擁有海外的學經歷，又能說一口流利英語，鐵定能找到不錯的工作，沒想到職缺差強人意。第一個窩是木板隔間的和室，無法上鎖還月租8000元，既無隱私也沒有安全感，她只好再度搬家。

現在，終於可以在下班後，回到舒適的小套房。王逸齡「撿到寶」說，朋友是二房東，行情1萬5000元，只收我1萬2000元。不過，加計1萬7000元的學貸，伙食、水電、通信及交通費的開銷，她根本是數著銅板過日子。

萬萬沒想到，她離開台北才七年，物價、房租齊漲。「以前一顆滷蛋5塊錢，現在10至12元，還有15元的，」王逸齡邊說邊搖頭，英國生活費很高，台灣也不便宜啊，號稱「平價」的超市一點也不平價，想省錢買菜回家煮，也要花上幾百元，還不如在外面吃碗魯肉飯、貢丸湯。

看著每個月二位數的存款餘額，以及信用卡的分期帳單，王逸齡不得不面對「預支」的人生。她開始降低慾望，甚至不聚餐，對閨密會直說手頭緊，不參加了；對普通朋友的邀約，則是找各種藉口婉拒。

儘管家境富裕的友人樂於埋單，但再窮仍想保有僅剩的那一點點尊嚴。「總不能一天到晚吃人家的，我也是有臉皮的人啊！」她苦笑著。

大債衝擊下，年輕人活得辛苦，對於未來漸漸不敢期待。(圖／遠見提供)

「怕」成為北飄族生活「必須」

2021年12月的台北，天空依舊湛藍，她望向窗外，但，這一抹藍仍無法覆蓋抑鬱的陰霾。她知道要靠投資理財才有機會改善生活、也知道必須備齊基本的保障，但得等到2022年8月還清學貸，才有能力買到人生的第一張保單。

「坐三望四」的她不再相信各種漂亮數據：經濟成長率6％，人均3萬美元。尤其，當台灣再度爆發疫情後，更加惶恐不安，不僅薪水三年沒有動了，公司也難以接受各種創新的想法，她再次將希望託付於未知的遠方。

王逸齡正籌劃2022年重返澳洲打工，所以兩次申請疫情低利紓困共20萬元，先償還部分學貸以降低利息壓力，並努力存機票費、生活費，預計先寄住在澳洲友人家中，期盼能找到好的職缺。

她深知時間不等人，想再給自己一次機會，「世界有無限可能，大不了就是失敗了，再回來。」

在這座老舊公寓裡，不只她懷抱夢想，還有一對來自南部的男女朋友。

32歲的李明智（化名）在台北讀資訊科，因索然無味而輟學，回老家靠打零工度日。找不到人生方向的他渾渾噩噩幾年後，再度回到台北，卻在因緣際會下，接觸到舞台燈光設計，從此一頭栽進去，開啟了他的「天賦」之旅。

30歲的張曉瑜（化名）一直憧憬能從事藝文工作，在雲林老家遍尋不到機會，網上認識了北漂十年的李明智，終於踏上夢想中的「台北城」。她初來乍到，應急找到工程師助理的工作，雖然很不喜歡，但為了生活，也不敢輕言離開。

這對男女朋友的薪資都不到3萬元，李明智甚至還有負債。張曉瑜歎氣說，兩人同居是為了省房租，但有一個人不好過，另一個人也會受影響，「這樣的經濟狀態，實在很不適合待在高消費的台北。」

兩顆熱情的靈魂，很快就被「現實生活」澆熄了。他們住著永遠不屬於自己的家、躺在床上望著侷促壓迫的狹窄天花板、做著不滿意卻不敢放手的工作。「怕」成為兩人的「必須」：怕過不了日子而必須工作、怕壓縮僅剩的生活品質而必須捨棄娛樂、怕獨自承擔龐然孤寂而必須有個伴。

張曉瑜試過後，才發現沒有非得待在這座城市的理由。「台北不需要我，可替代性輕易地沖垮我所有的妄想，究竟要如何才能成為這座城市需要的人？」她感到茫然，卻又始終不想回到鄉下老家。

她跟男友約定好，一年後若還在一起，就去別的城市再闖一闖；如果分別了，就隻身探索沒去過的地方。豈料，2021年「515」疫情大爆發後，李明智竟然接到台灣歌手到大陸長期巡迴演唱會的燈光設計職缺，正當他猶豫不決時，她卻看到「分手」的機會。就這樣，男的飛到大陸尋夢，女的搬離小到「令人窒息」的套房。

愛看電影的她時而認同時而倔強地想反駁，《大象席地而坐》的這段台詞：「其實人生最好的狀態是，你站在這裡，看著遠方，感覺那裡一定比這裡好，而不要過去。」

最終，她在「存有想望」和親身體驗後的「不再念想」中選擇了後者，又開啟另一座城市的探索之旅。

雖擁律師執照，轉投國考覓新路

老舊公寓的第四位房客是36歲的齊國安（化名），來自高雄、擁有律師執照的他，收入並非外界想像中好，甚至被論及婚嫁的台北女友嫌棄。他突發奇想「當遠洋船員以快速賺錢」，卯起來考證照，女友卻反對他跑船，最後轉投國考，成為海巡署的一員。

齊國安的經濟條件相對穩定，卻一天到晚出勤、套房總是空著。原本計畫多掙點錢，以完成終身大事。但兩年過去了，「婚姻」就像船員出海般，渺無音訊。

當男女朋友搬離公寓後，又新進兩位北飄的30幾歲房客，一位在人力銀行上班，一位邊當保母邊讀台大醫學院學士後護理系，她們都有在澳洲打工的經驗，最後還是回到台灣，繼續尋夢。

儘管公寓的房客進進出出，但「30+」的人生內核卻大同小異，他們不只要面對生活，還有「不敢提起又無法迴避」的課題。「自己活得很累，無法養父母，也不敢想老後的照顧問題，」他們不是故意當鴕鳥，而是被現實壓得喘不過氣來。

王逸齡知道有些同事家境好、衣食無虞，爸媽連孩子的房子都備好了，但人各有命。她離開辦公室，回到小套房，圍繞的仍然是柴米油鹽醬醋茶。當夜幕低垂，桌上檯燈熄滅時，窗外映射出一室淡淡月光，她闔眼休息，夢想自己有朝一日，也能成為天邊的一顆星星。

本文作者：彭杏珠

(本文摘自《遠見雜誌1月號427期》)