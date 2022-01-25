前國民黨立委、文化大學教授龐建國，11日上午7時許從內湖路三段住家墜樓，警消獲報到場發現他已當場死亡，享年68歲。而在消息傳出後，網路瘋傳的一張LINE聊天截圖也隨之曝光，只見龐建國在5分鐘內連喊3次「不公不義的台灣，我生不如死！」龐建國的告別式今（25）日下午舉行。

從LINE對話截圖可見，龐建國11日清晨到4時38分為止，在LINE某群組中連發3次「不公不義的台灣，我生不如死！」5點多開始有組員陸續為他加油，但上午7點多仍發生憾事。

國民黨前立委龐建國11日驚傳墜樓身亡，隨後一張LINE截圖引起瘋傳。（圖／讀者提供）

龐建國告別式今日下午舉行，親友都將到場送別。前立委陳學聖今在臉書表示，龐建國是他在台大唸書時的學長、台北市議會同事、立法院好夥伴，今天下午一點半在台北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，走完人生最後一哩路。

陳學聖並寫下，「大家都很不捨，但也請老龐一路好走，您的遺言，我們都會深深放在心裡！」

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