台中市消防局25日上午10時49分獲報在大里環中東路七段發生電擊意外，立即出動救護。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區上午發生一件30歲男修水塔遭電擊意外，男子疑不慎碰觸一旁的變電箱，當場被電擊倒地OHCA，沒有生命跡象，目前送往大里行愛醫院搶救中。

台中市消防局25日上午10時49分獲報在大里環中東路七段發生電擊意外，一名30歲男子在修理一間鐵皮屋頂漏水，卻不慎碰觸一旁的變電箱，當場被電擊倒地

消防局19甲分隊獲報後出動消防車2輛、救護車1輛、人員7名，使用工廠堆高機協助將傷者搬運至1樓地面，11時05分送往大里仁愛醫院，目前命危還在搶救。