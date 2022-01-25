TFC台北婦產科診所生殖中心25日舉行「不孕症治療擴大補助計畫有成 首名試管虎寶寶三月即將誕生」記者會，曾啟瑞醫師感謝這項不孕症治療，試管嬰兒擴大補助計畫，是許多不孕夫妻想要擁有小孩的福音。(陳俊吉攝)

林時羽醫師說明高齡難受孕卵子與年輕每月受孕機率差異大，高齡者要成功生下寶寶的活產率很低。(陳俊吉攝)

試管成功黃小姐夫婦，現身說法呼籲勇敢做試管，虎年一起相約當虎媽。(陳俊吉攝)

試管成功鄭小姐夫婦，現身說法呼籲勇敢做試管，虎年一起相約當虎媽。(陳俊吉攝)

2名在TFC臺北婦產科診所生殖中心成功懷孕，且植入時的年齡正好都是43歲鄭小姐夫婦、黃小姐夫婦，一起分享做試管時的種種經驗過程。(陳俊吉攝)

林時羽醫師細心的幫不孕者問診。(陳俊吉攝)

林時羽醫師為懷孕初期做陰道超音波(示意圖)。(陳俊吉攝)

TFC台北婦產科診所生殖中心胚胎實驗室裡，設有子宮模擬器，模擬子宮的環境取卵的時候，讓卵子一直保持在子宮內環境而部被外界溫度影響。(TFC台北婦產科診所生殖中心提供)

TFC台北婦產科診所生殖中心內設有胚胎實驗室裡，用縮時攝影培養箱所內建的攝影機，每10分鐘會拍攝一次胚胎影像，全程紀錄每顆胚胎細胞分裂的過程，並將照片製成動態影像。(TFC台北婦產科診所生殖中心提供)

TFC台北婦產科診所生殖中心內設有胚胎實驗室裡，培養到第5天的囊胚(見圖)，試管嬰兒可以透過AI人工智慧篩選掉品質不好、停止生長發育的胚胎。(TFC台北婦產科診所生殖中心提供)

TFC台北婦產科診所生殖中心25日舉行「不孕症治療擴大補助計畫有成 首名試管虎寶寶三月即將誕生」記者會，邀請其中2名成功懷孕，且植入時的年齡正好都是43歲鄭小姐夫婦、黃小姐夫婦，現身呼籲勇敢做試管，虎年一起相約當虎媽。

35年前台灣第一例試管嬰兒誕生，2021年7月試管嬰兒擴大補助上路後，全台第一批透過補助成功懷孕的寶寶也即將在3月誕生！台灣子宮內膜異位症學會理事、TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長林時羽醫師，表示儘管補助的最高上限是44歲，但超過40歲後接受試管嬰兒療程的懷孕率僅約為10％-20％、活產率僅5％-10％ 。

2021年國際最新出版的《生殖生物醫學》也指出 ，就算是卵子庫存量正常的女性，43歲以上使用自身卵子進行試管嬰兒療程的活產率也極低。林醫師提醒，高齡婦女常見卵巢衰竭、染色體異常等問題，導致取卵數少或胚胎無法順利著床，本次兩名患者，都是在補助前就提前開始準備，透過醫師策略性地集胚及胚胎著床前染色體篩檢，才能在補助上路的第一天植入胚胎就成功懷孕，預計3月順產後可為台灣生殖補助政策劃下歷史性的一刻！兩位補助受益雙「虎媽」現身齊籲：勇敢做試管 提高虎年生育率！