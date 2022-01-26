丹麥辣媽網紅邁耶-慕爾西（Michella Meier-Morsi）在網路上分享自己懷3胞胎的過程，由於孕肚直向生長，大到像塞了一顆大冬瓜一樣，讓她的26萬粉絲看傻，有網友直言，「看起來像快要爆炸。」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，丹麥辣媽網紅邁耶-慕爾西是2名小女孩的媽，她15日剖腹產下三胞胎男寶寶，懷孕期間她也在Instagram分享孕期生活點滴。

不過到了懷孕後期，她的肚子愈來愈大，而且不是一般的圓肚，而是如同吹氣球般直向、長型生長，宛如一顆大冬瓜，吸引愈來愈多粉絲關注，貼文按讚人數也從原先的幾百人增加到數千人。

邁耶-慕爾西也拍攝短片向粉絲展現自己的大肚，畫面中可以看到她甚至必須雙手捧住孕肚下緣，稍微蹲低，用身體的力量才能捧起肚子，從側面來看，真的就像從肚子裡長出了一顆冬瓜。

超巨大孕肚讓26萬粉絲看傻眼，有網友留言驚嘆：「看起來就像快爆炸了。」

邁耶-慕爾西在卸貨前3天的貼文中說，身體承受了「極端疼痛」，要不是因為痛到受不了，三胞胎還得在肚子裡多躺一個月才能出來，畫面中可以看到她的肚皮佈滿瘀青，巨大的肚子呈現紫色。她剖腹產時三胞胎約35周大。

不過產後邁耶-慕爾西的肚子一樣痛，她說雖然肚子明顯變小了，但是還是一樣重，而且非常痛，她說腸子受到擠壓、位移，讓她不舒服又疼痛；子宮緊靠著皮膚變得非常敏感，輕輕碰一下都會痛，甚至連呼吸都會痛。

此外，醫生還在她的子宮內發現積血，而且排不出去，若繼續累積可能導致發炎，因此之後邁耶-慕爾西還得再進行一次手術。

不少粉絲看完邁耶-慕爾西的懷孕生產過程都對她感到敬佩，有網友讚嘆她「令人驚嘆」，「女性的身體令人讚嘆」，也有網友封她為「超級英雄」。