圍爸及喵爸組成的同志家庭才完成全台首例的無血緣收養。（林良齊攝）

台灣同性婚姻早已合法，直到今天才有由圍爸及喵爸組成的同志家庭才完成全台首例的無血緣收養，多個同志團體、立委等今天表示，司法既然已有判決，那立法院應盡速跟上腳步、配合修法，「婚姻平權後也要生養平權」。

喵爸表示，興奮小孩的身分證能夠出現他的名字，希望所有的同志家庭都能有同等待遇，雖然願意扶養孩子的同志家庭在台灣少數中的少數，但感謝大家支持。

「希望讓少一個孩子進到育幼院」，圍爸說，在尚未收養成功前，喵爸往往要注意孩子的簽名，因為他不是孩子法律上的爸爸，擔心簽錯、喪失法律效力，但收養成功後就不用擔心；他說，還有很多家庭跟他們一樣，應盡速修法。

協助官司的律師林子琳說，原本預期官司結束可能孩子都要上小學，甚至小學畢業，所幸遇到支持同志家庭的司法事務官，透過兩公約裁定，呼籲法律應盡速修法完成最後一哩路。

「家長的愛不分異同」，立委范雲說，雖然在去年12月25日做出裁定，但一直到昨天為止，內政部也還不確定到底可否完成登記，但今天完成登記時，仍有一方註明「養父」，但異性戀家庭收養時並未有如此註記，呼籲政府應重視每一個同志家庭。

同志團體指出，異性配偶收養無血緣子女時，在身分證不會加註「養」字，但同性配偶收養卻仍要註明「養」，從同婚通過至今未有調整，呼籲應修正戶政系統，才能讓多元包容在行政上落實、讓人民有感。