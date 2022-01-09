扛不住美國一直輸入病例 陳時中：長程旅客機場採陰才放人

桃機群聚擴大，今天一口氣新增兩位數共11人確診，整起桃機群聚累積共25人確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國二級警戒延長，從今天開始維持至1月24日，口罩政策加嚴。也不開放試吃，口罩政策恢復緊縮。

今天本土個案一口氣增加11人，境外確認人數也大增49例，沒有新增死亡個案。昨天接種疫苗，共八萬四千四百四十六劑，第一劑疫苗覆蓋率80.25%，第二劑70.86%，基礎加強劑量0.06% 追加劑1.33%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，世界疫情依舊嚴峻，超過230萬人確診。他表示，如今防疫戰線必須往前拉，若能更早發現，及早送到醫院，需要去精進。

因此現在規劃，希望在長程的班次中，進來時，可以在機場就要直接採檢陰性，才放人。陽性就往醫院送，改變了機場的流程是相當複雜的事情，今天下午開始規劃。

陳時中說，機場目前已經字試車場地，要採檢陰性在放人最大困難就是等待的時候可能會造成交叉感染，整體必須規劃動線，現在目標是希望把防疫戰線再往前拉。

他強調，規劃方向就是長程班次返國時驗陰放行，驗出陽往醫院送。國內有相關疫情若再沒有積極作為，恐怕對於防疫醫療量能造成壓力，防疫上會有所顧慮。

他也對回到台灣搭乘長程班次者，若看到這個訊息也只能抱歉，未來在機場等待時間會變長。

陳時中強調，長程班次就是「飛很遠」，不是兩三小時那種，各種方式都在考慮，今天下午先看場地，希望儀器設備，配合機場動線要適合，最快下周二開始上路，要跟時間賽跑。

至於篩檢方始，陳時中說，會以PCR快篩，家用快篩篩檢效率不夠，可能會有陰陽的區隔，若偽陰都直接送到醫院去，會塞爆醫院，基本上都會以快速PCR方式進行。

為何只有長程航班而不是每個國家航班都做？陳時中說，現在疫情以台灣為一個中心點來畫一個同心圓，「離的越遠的，疫情越嚴重」，並說，我也不排除全做，而是每一個計畫都要逐步來做。