【LIVE直播】指揮中心疫情記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，今（15日）國內新增6例本土個案，為西堤餐廳染疫工讀生的3名接觸者（表妹及同學），以及3名餐廳客人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於工讀生的同學、國中表妹都確診，中壢高商、東興國中都將停課14天。；境外移入個案增72例；確診個案中無人死亡。

聯邦銀行尾牙餐廳「西堤牛排中壢中山店」截至昨日共有3員工、2客人確診，其中的3名員工為就讀於中壢高商的工讀生（案17774）、2名外場人員（案17801、17805），以及2名1歲、3歲客人（案17802、17803）確診。

今指揮中心公布新增6名本土個案，為工讀生就讀於東興國中的表妹（案17880）、中壢高商的2名學生（案17881、17882）、以及西堤的3名客人。陳時中表示，3個客人中有2人應是當天與行員（案17630）坐的比較近的，另外就是1月9日中午同餐廳用餐者。

陳時中表示，今天確診的客人（案17847）是在1月9日中午用餐，因在公司上班，匡列的職場95人，目前90人陰性，同部門的4人居家隔離。而另2客人（案17884、17883），經過口述，了解和行員是坐在隔壁的。因西堤已在第一時間消毒，接下來不會做環境採檢。對餐廳的傳染途徑，廁所、門把都有傳染可能性，病毒無所不在，不論是空氣、人與人的接觸、飛沫都有可能，這也是全球染疫的最主要原因。

另工讀生（案17774）的同住表妹，即東興國中的學生也確診，全班都居家隔離，正在疫調中。至於工讀生的高職同學，也檢出2人確診，其餘同學也在隔離中。

中壢高商將停課14天，採檢的1030人都是陰性，同班同學與老師已經居家隔離；東興國中也停課14天，已採檢176名師生都是陰性，同班同學及老師都居家隔離；至於用餐的客人，職場的95人都是陰性，同部門的人居家隔離。

此外，今增72例境外移入，為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(23例)、加拿大(10例)、印尼及越南(各3例)、法國及澳大利亞(各2例)、新加坡及德國(各1例)移入；另27例調查中。入境日介於去年11月4日至今年1月14日。

對於外界認為，指揮中心現行的防疫政策是在清零、與病毒共存之間游移，陳時中表示，與其說是游移，不如說是滾動式調整，最主要是在防疫韌性的前提下尋找最適當的方案。現在的疫情早就是社區傳染，無庸置疑，之前就已經提過，這次社區主要的只有一個來源，北市聯醫是單獨的，這個是一連串的。