離島澎湖赫見確診案例，地方又一陣恐慌，縣府公布印尼籍漁工從高雄入境澎湖所有足跡，極力安撫人心，鄭重澄清19名密切接觸者PCR檢測都是陰性。

縣府指出，該案印尼籍漁工16日搭乘下午3時華信航空AE347班機從高雄飛往澎湖，約下午3時45分落地馬公機場，下機後2名人力仲介人員自行開車接送往馬公第三漁港，下午4時許抵達碼頭倉庫後即無外出記錄。

縣府表示，衛生局接獲疾管署通報緊急展開疫調，匡列同班機前後2排及同排旅客19人為密切接觸者，其中老人、小孩共7人因需照顧者且符合住宅1人1室規定，衛生局同意在家居家隔離，其餘12人已安置於興仁集中檢疫所。

另考量至澎湖機場接送該名漁工前往第三漁港的2名人力仲介人員，因與個案接觸時間短，並有做好相關防疫措施，已要求自主健康管理14日。

衛生局表示，該名確診印尼籍漁工16日入境澎湖後，經醫院PCR採檢CT值41，目前病毒量有下降情況，所幸19名密切接觸者PCR檢測都是陰性。