台中第二選區立委補選戰火延燒，國民黨派出前立委顏寬恒參選後，各樣攻擊也隨之而來，但國民黨新北市議員葉元之分析，民進黨這樣猛打、而且有的還打歪樓，只會凝聚顏寬恒支持者的向心力，反而增加顏寬恒的支持度，他預言顏寬恒選情仍居優勢。

葉元之昨（22日）在政論節目「突發琪想」上表示，國民黨一開始11月初所做的民調，是顏寬恒領先比較多，可是隨著選情這一波打下來，民進黨候選人林靜儀的支持度應該會上升。

葉元之解釋，林靜儀一開始知名度沒有顏寬恒高，但隨著林開始跑選舉行程，曝光度也會越來越高，對其支持度一定有所助益，可是因為民進黨一直猛打顏寬恒，也開始凝聚顏的支持者，因此顏寬恒的支持度也一定會增加，所以現在看起來，顏寬恒在選情上面還是稍有領先，但至於怎樣仍有待後續觀察。

但葉元之強調，民進黨打顏寬恒的點，都沒有辦法一刀斃命，因此綠營再這樣打下去，只會把林靜儀邊緣化，而且還有一些打歪的，譬如之前有人打顏寬恒家裡有10個馬桶，結果很多人酸說顏寬恒會不會有馬桶選擇障礙，不然就是要翻牌子，看要臨幸哪個馬桶，但這樣就打歪了，而且後來證實是4個套房加一個馬桶，並沒有那麼多馬桶。葉元之直言，林靜儀陣營的打法最好還調整一下腳步，不然以現在選情來說，還是顏寬恒占優勢。