總統蔡英文27日在台中出席一場公投說明會時，除了呼籲民眾投下「四個不同意」外，也提到台中第二選區補選，如果林靜儀醫師當選，「相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高」，引發爭論。對此，國民黨立委江啟臣批蔡總統「反智」，竟拿國安問題開玩笑，「要嘛蔡總統真的笨，要不然根本真的不關心國安問題」。

四大公投案12月18日投票，力推公投案的秋鬥行腳今（29）日一早從台中出發，江啟臣出席力挺。受訪時被問到生育率問題，江啟臣表示，台灣生育率從每年20萬掉到不到15萬，更達到死亡交叉，死亡人口大於出生人口，而這也表示蔡總統從頭到尾都沒注意到台灣少子化問題，還只是拿經費買武器、買飛彈，關係我們下一代、少子化問題好嗎？少子化辦公室開了幾次會？且8800億的前瞻預算還說要增加生育率、催生，解決少子化問題，解決在哪裡有看到嗎？

國民黨立委江啟臣29日出席秋鬥行腳台中站。（圖／中時新聞網直播畫面）

江啟臣也提到，現在推動公投就是不想讓下一代吃到萊豬，為了他們健康，你也要反對，這樣年輕人會想生小孩嗎？且這些所謂的國安問題，結果為了一個補選的候選人，拿國安問題這樣開玩笑，不是很反智嗎？所以這也證明「要嘛蔡總統真的笨，要不然根本真的不關心國安問題」。

日前立法院通過2400億特別預算，將用來採購武器，江啟臣說，都要買飛彈，為什麼不來救救我們的少子化問題、幫年輕人養孩子？沒有下一代，有飛彈有什麼用？「還拿少子化問題當成選舉…還註生娘娘勒，實在是聽不下去」。