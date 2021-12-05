副總統賴清德表示，四項公投案攸關台灣四項安全，希望1218全民站出來投下四個不同意。（李京昇攝）

副總統賴清德5日上午出席苗栗縣小英之友會公投說明會，他提到12月18日公投案牽涉到台灣環境、能源、經濟跟民主四項安全，呼籲大家站出來投下不同意。

賴清德說，他這次來苗栗，是要讓小英之友會的大家更進一步認識四個公投案，第一項核四發電廠，牽涉台灣的安全問題，這幾年來反覆蓋廠停工已經有22年，相關核廢料也還沒有解決方案，7年前又再次停工，現在重啟一定有問題。

雖然廠址在貢寮，但重新啟用勢必影響整個台灣，而且在台灣遊覽車超過20年就要退役，核四已經是一輛拼裝車，一旦啟用衍生的問題會更多。

第二個是牽涉能源安全的藻礁議題，現在外界高喊守護藻礁的團體，都沒有提及政府已經做好保護藻礁的工作，而中油三接工程，早在20年前國民黨時代，就已經規劃興建天然氣發電廠來解決北部用電不足，現在約有不足的5％發電量都依靠南部，如果三接站順利完工，2年後啟用就能發電137度電，更解決中部煤炭發電。

賴清德說，國民黨時代開拓範圍廣達230公頃，現在只是把使用國民黨已經開發的23公頃，把其他的9成面積保護起來，最近蔡總統也帶大家去現場看，根本沒有外界說的蓋在藻礁上，也沒有破壞到藻礁。

他表示，反對萊豬進口則是攸關台灣經濟安全，在8、9年前馬前總統根據國際標準，開放萊牛進口，從最早第一年的1萬6千噸到現在7萬多噸，都沒有什麼問題，而蔡總統只是比照馬總統作法，用國際標準來開放萊豬，而且有嚴格把關，相關來源都有標註說明。

賴指出，如果接受國際貿易組織相關規定，適當開放萊豬進口，未來在簽訂TIFA、加入CPTPP會更加順利，台灣商品就能夠出口更多、關稅降低，但排斥萊豬導致沒辦法加入國際組織，未來台灣商品要外銷會困難重重，想跟東南亞各國競爭會變得很辛苦。

賴清德說，最後的公投綁大選，可以看到上一次的九合一選舉，都沒有詳細說明公投到底是要投什麼，不只是老一輩不懂，連年輕人都不清楚，但這次公投案說要繼續大選綁公投，這樣只會造成更多混亂。所以他希望大家1218站出來，投下四個不同意，來守護台灣國家四大層面的安全。