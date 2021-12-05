四大公投案將在12月18日投票，國民黨主張「四個同意」，但黨內有縣市首長在「核四重啟」一案上持不同看法，引發外界關注。國民黨立委兼黨內中常委李德維表示，公投表態屬個人政治判斷，他不認為「先有核安再有核四」的想法有什麼錯誤，這點留給縣市首長們自行思考；至於基層的聲音，則是認為藍營縣市首長真的「非常循規蹈矩」，與民進黨相比實在太「溫良恭儉讓」了。

李德維2日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨內有縣市首長們在「核四重啟」一案上持不同意見，其中包括新北市市長侯友宜，他認為表態屬縣市首長的政治判斷，到底什麼是對縣市首長好的，抑或什麼是對黨好的，這點應該好好想清楚。

李德維強調，侯友宜至今仍穩居所有政治人物支持度最高，甚至還高過總統蔡英文，因此侯的抉擇究竟是正確還是不正確，他認為可以好好觀察。

李德維指出，針對四大公投案，國民黨中央主要是發動立法委員與縣市議員兩大系統，至於對縣市首長的聯繫方式與相關要求，黨中央則沒有很完整的說法，是否要把規範釐清，他認為還能再來討論。李坦言，藍營支持者當然希望黨內能展現上下一心的氣勢，這點在許多活動黨內縣市首長都有配合上，能夠明顯看到；基層的不滿，主要是認為與民進黨相比，藍營縣市首長真的「非常循規蹈矩」、太過於「溫良恭儉讓」了。