接種高端疫苗的國人，面臨出國必須要重打國際疫苗的窘境，對此，台北市議員王鴻薇17日於臉書發文表示，衛福部長陳時中面對立委質詢，竟然說高端重打出事他無法負責，這讓77萬的愛國手臂情何以堪？

中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種高端者若要緊急出國需求，可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，國民黨立委賴士葆昨質疑陳時中，民眾1年打4劑疫苗，若出事是否願意負責，但陳時中僅說「我沒有辦法負責」，隨後表示國家有法律、藥害救濟制度。

接種高端疫苗的國人，面臨出國必須要重打國際疫苗的窘境，對此，台北市議員王鴻薇17日於臉書發文表示，衛福部長陳時中面對立委質詢，竟然說高端重打出事他無法負責，這讓77萬的愛國手臂情何以堪？（摘自北市議員王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，之前入境檢疫政策「3＋11」引發本土病例大爆發，陳時中說他會負責，但他的「負責」，真的就只是一句「我負責」，到現在也沒有看到他或是任何人為此下台。

王鴻薇質疑，如今3＋11的會議紀錄到底在哪裡，陳時中口口聲聲說要負責，但會議紀錄沒有就是沒有，裝死到底。反觀陳時中每次出去歡聚唱歌，都有人幫他拍MV紀錄，但對於有沒有在室內抽菸，「時中也是說他忘了。」

王鴻薇揶揄，陳時中負責擺爛和健忘已經不是1次，但這次面對高端要重打，竟然直接說無法負責，真的讓人民不知道該哭還是該笑，真是讓77萬愛國手臂，情何以堪。

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