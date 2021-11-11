新光三越周年慶今（11日）由桃園大有店、台南新天地、高雄左營店在北中南聯手開戰，連日來氣溫下降，加上振興五倍券和地方券雙券加持，民眾把握最後一波周慶滿千送百、超值優惠商品搶購機會，3店一開門便湧入採購人潮，爆買精華液、精品小包，和洗脫烘衣機、洗碗機、電暖器、除溼機、保暖寢具、防風防水機能型外套，顯見明星商品助攻買氣、保暖商機也發燒﹗
根據3店銷售觀察，化妝品以精華液為搶購首選，包含ESTEE LAUDER小棕瓶巨霸容量發燒組、LANCOME超級光晶露搶購組、資生堂國際櫃百優寵愛組等，一開店都秒殺完售；會員首7日買精品享滿萬送千最超值，以小包款和配件最熱銷。家電用品受惠於房市熱絡，以及明年恐因原物料漲價讓家電連帶喊漲等因素帶動，不少人一併購買洗脫烘衣機和洗碗機，不只智慧型洗脫烘洗衣機、空氣清淨機持續表現亮眼，洗碗機也大放異彩，銷量大幅成長3成。
此外，因冷氣團報到，電暖器、除溼機、保暖寢具都被搶購；時髦兼具保暖的防風防水機能型外套、風衣外套、針織上衣也夯賣；每年周年慶必搶的3C也因新品效益帶動換機潮。
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