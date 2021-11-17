新光三越台北信義新天地迎接耶誕節，即日起至明年1月3日打造超絕美雪白森林、600場飄雪聲光秀，17米夢幻灰耶誕希望之樹，台北最高耶誕樹17日晚點燈，新光三越特別設置5大IG打卡熱點，為信義區香堤大道營造溫暖耶誕氛圍。

希望之樹由特調的新光三越Pantone色及近百顆特製耶誕球、10萬顆燈泡打造，且邀金曲製作人陳建騏創作2首原創的信義獨家耶誕歌曲，與世大運光雕秀設計統籌余明憲聯手合作沉浸式飄雪聲光秀，每天15場總計600場，比去年500場更多。

五大打卡熱點除希望之樹，還包括超越往年使用百萬顆燈泡的「300米星光步道」，及A11和A9空橋、全台首創的「3.5米球體星空光廊」，A9「迷霧森林」、A4「愛的魔鏡」外，還有全館逾1000座的耶誕造景、超過20家品牌的節慶森林共襄盛舉。

而近期蔚為時尚話題的「萬秀洗衣店」團隊則策畫「循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活」活動，集結百貨商品、萬秀洗衣店舊衣物，裝置8座藝術櫥窗，在A11 4F X-Runway展出；12月還會與萬秀聯名推出「耶誕口罩繩」，在新光三越APP精選優惠販售。