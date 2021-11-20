12月的耶誕節慶氛圍漸濃，台北君悅酒店昨（20日）晚間7點已在館內大廳點亮10米高的巨型聖誕樹。今年君悅以「傳遞幸福」為主題，由尊爵金與聖誕紅為主要色系，集結1萬多個飾品與8萬多顆閃耀燈飾，打造信義區打卡朝聖點。

不僅以巨型耶誕樹為大廳添上濃厚耶誕味，點心房主廚陳建佑率領團隊，耗時72小時，以800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜打造出吸睛薑餅屋，現場也同步開賣「極致黑炫聖誕樹」、「麋鹿森林蛋糕」、「德國櫻桃樹幹蛋糕」、「聖誕薑餅屋」等數十款應景的耶誕甜點烘焙品。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示：「歷經過去疫情造成的低迷恐慌，我們始終秉持正面的信念因應市場的各種挑戰，在疫情逐漸趨緩的同時，台北君悅率先點亮這棵別具意義的聖誕樹，期能藉此帶給所有賓客及社會更多幸福感受與希望，同時亦感謝所有合力完成聖誕裝置的所有館內員工。」