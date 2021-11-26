粉紅泡泡來襲，屏東耶誕節26日絢麗點燈。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

粉紅泡泡來襲，屏東耶誕節26日絢麗點燈。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

粉紅泡泡來襲，屏東耶誕節26日絢麗點燈。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

今年屏東耶誕節以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造成「夢幻城堡村」，園區內打造了17組光彩絢麗的主題燈飾，各式藝術燈飾加上氣勢磅礡高達12米的主燈「冰雪城堡」燈光秀，26日晚間正式點燈帶給大家不一樣的視覺饗宴。

26日晚間在屏東縣長潘孟安、AIT高雄分處處長禹道瑞、屏東市代理市長程清水、立法委員周春米及各級地方代表的帶領之下宣布點燈啟動，由燈光與音樂交織而成的主燈燈光秀瞬間奪取眾人目光，活動更精心出動造雪機讓屏東下起冬雪，增添節慶歡樂氣氛，讓原本地處亞熱帶不可能下雪的屏東南國，轉眼間化身為夢幻雪國，將浪漫雪景作為最甜蜜的禮物，送給每一位來到這裡的大小朋友。

潘孟安表示，一年一度南台灣最大的盛事，就是屏東的耶誕節，此次縣府特別搭起南國不同風情的聖誕節，有光雕投影、雙層巴士及許多網美打卡熱門的景點燈飾，除此之外屏東每小時還會下雪，且不用看天氣預報，也不用等寒流來襲，而每周六日還有不同的市集，更有耶誕老公公會不定時出現發送小禮物，歡迎爸媽們攜家帶眷，一同來歡度耶誕節。

他說，今年以「夢幻耶誕」為主，設置了17組燈飾、活動多元精采，更首創橫跨道路的耶誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星，連公車亭都發揮創意，利用太陽能板製作成晚間發亮的耶誕老人，讓活動宣傳多一度的樂趣，也讓縣內的每個角落都充滿溫馨的耶誕氣息。

縣府表示，今年從燈飾施工開始，就在網路上引起民眾熱烈討論，除有氣勢磅礡且綻放著五彩繽紛光芒的「冰雪城堡」外，沉浸於絢爛的「水晶祕境」、幻彩奪目的「魔幻路徑」、奼紫嫣紅的「花藤雨下」、童趣可愛的「幸福摩天輪」、甜蜜幻想的「造夢場」等燈飾，將滿滿夢幻浪漫的元素注入屏東公園，打造出2021年末最引人注目的網美景點。

此外，今年還特別安排耶誕節攝影比賽，收件日期即日起至12月5日止，除規畫專業組外，更加入了業餘(手機)組，讓平常對攝影有興趣的朋友們只要拿起手機就能夠參賽，總獎金更是高達10萬元整，歡迎各界攝影高手到活動現場一起拍攝出最夢幻的作品。