國立海洋科技博物館「110海洋公民實踐行動計畫」成果發表會登場。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

全台20所學校師生，呈現過去3個月照顧鱟卵、培育鱟寶過程。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館「110海洋公民實踐行動計畫」成果發表會登場，今年計畫加入鱟寶復育，全台北、中、南、東及離島澎湖等20所學校師生，今天呈現過去3個月照顧鱟卵、培育鱟寶過程。

海科館長陳素芬指出，鱟為存在地球很久的生物，對學生而言要近距離觀察與深入學習不容易，這次透過「110海洋公民實踐行動計畫」，讓參與的學校與師生有3個月時間，體驗鱟卵到成型的過程，更認識如何永續生態和環境，相信對於大家而言是相當可貴的經驗，也是海洋公民的起步。

海科館產學交流組主任陳麗淑進一步表示，陸地與海洋的交界處因各種開發建設，讓原本棲息與生存的生物出現斷層式消失，鱟就是其中一種。她說，海岸泥灘地是鱟的產房與幼生的棲地，依內政部營建署數據顯示，全台島內總海岸線長度是133.8萬多公尺，但自然海岸線僅佔44.23％，其中多數鱟幼生在西海岸的棲地，從基隆端至台南端自然海岸線僅佔10％。

陳麗淑指出，今年計畫深入校園，讓全台包括嘉義、澎湖、彰化、台中、苗栗、桃園、新北、台北、基隆、宜蘭等20所學校參與，同學除了從中重新認識台灣的棲地生態與鱟面臨的危機，也能了解該如何存續，這次各校更分別以戲劇、歌曲、影像、文字呈現成果。

「海洋公民科學家計畫」去年由海科館、行政院環境保護署共同推動，引發各界熱烈迴響後，今年再度合作展開，除了珊瑚外，加入鱟寶復育。