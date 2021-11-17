由台灣企業永續學院主辦的第14屆TCSA台灣企業永續獎17日頒獎，清華大學在38所參與大學中脫穎而出榮獲「台灣永續典範大學獎」，由校長賀陳弘代表，從考試院長黃榮村的手中接過這項肯定清華永續發展成就的獎座。除在綜合評比中名列第一，榮膺桂冠，並在單項評比中獲得社會共融領袖獎及大學永續報告書金獎。

評審團指出，清華大學以教學與研究核心能力出發，以具體行動回應永續發展議題，同時以「清華永續、一起執行」號召師生共同實踐節能減碳的校園永續方案。在校務治理方面，落實多元與平等的職場倫理，獎勵教師在研究、教學、輔導、社會實踐等多元傑出表現，以清華一流的學術研究成果發揮社會影響力。

賀陳弘表示，「水清木華」不僅描寫清華校園的美麗，也是清華大學永續理念的象徵。清華設置了國內大學第一位永續長，大學部共有517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率達13％，並鼓勵畢業生簽署社會與環境永續宣言，綠色採購比率也達到99.6％。

為將永續理念深植校內各角落，清華大學副校長兼永續長戴念華指出，除了他這位校級的永續長，全校每一個行政單位及教學單位均設永續長，包括他在內的26位永續長組成永續發展委員會，每兩個月開會一次，不斷檢討更新，整合全校之力來落實永續發展目標。

大學最重要的任務就是研究、教學與服務，清華大學永續辦公室執行長林福仁表示，在推動永續發展目標之初，就鼓勵校內師生將目前進行的研究與永續發展目標對應標註。像是聯合國的永續發展目標共有17項，校內許多教授研究直接與潔淨水質及衛生、保育水域生態等目標相關。