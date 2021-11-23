印刷電路板大廠欣興電子23日捐贈消防勤務車及化災處理裝備給桃園市消防局，市長鄭文燦代表受贈。(蔡依珍攝)

印刷電路板大廠欣興電子總部位於桃園龜山，幾次大火都仰賴桃園打火弟兄奮勇救災，迅速控制災情減少損失，23日捐贈消防勤務車及化災處理裝備給消防局，市長鄭文燦代表受贈，讚是企業典範，不但營業額即將破千億，也在楊梅擴廠，感謝欣興電子善盡社會責任，也期盼印刷電路板製造業能在桃園永續經營。

鄭文燦說，欣興電子創立於1990年，總部設立於龜山工業園區，為全球專業印刷電路板製造的領導品牌之一，也是世界知名手機的主要供應商，目前也在楊梅興建新廠，基於回饋桃園及社會的理念，特地捐贈消防勤務車1輛以及消防衣褲、敵腐靈與六氟靈等化災沖洗液。他感謝欣興電子善盡社會責任，期盼投資興建計畫能更成功，在高階電路板製造及接軌國際供應鍊方面都能做得更好。

鄭文燦也提到，桃園有許多產業聚落，不斷提升工業防災，除了自主防災演練、消防安檢，市府也選訓許多消防員參與特種消防訓練，提升工業防災能力。市府將善用捐贈的設備提升工業防災能力，希望專業印刷電路板製造業能在桃園永續經營，並往綠色生產方向邁進，成為環保及生產並重的產業。

欣興電子公司執行總經理李嘉彬表示，欣興電子立足桃園、望眼全球，一直以來以台灣為發展中心，在楊梅及龜山興建自動化的先進工廠，並與世界第一流公司共同合作生產專業印刷電路板，今年業績即將突破1000億，為感謝消防同仁平時勤務的辛勞，以及市府團隊的用心付出，欣興電子秉持取之社會、用之社會的理念，捐贈消防勤務車及化災處理裝備，提升第一線同仁的救護能量。