台電高雄區處舉辦南壽山淨山活動，處長李衍新(左三)和居民沿途撿拾垃圾。（台電提供）

台電高雄區營業處27日舉辦「110年度南壽山淨山活動」，由處長李衍新帶領同仁，更號召附近5個鄰里居民逾300人響應參加，為保護壽山生態環境所付出的心力。

台電高雄區處處長李衍新表示，壽山容易親近又具豐富自然資源，同仁把壽山當成自家後花園一樣愛護，自民國104年起，每年皆持續辦理淨山敦親睦鄰活動。

李衍新提及，雖然疫情逐漸趨緩，高雄區處仍然在落實各項防疫措施下，繼續舉辦淨山活動，激發在地居民珍愛環境的關懷之情，並善盡企業社會責任，以實際行動守護這座美麗而珍貴的壽山。

台電長期關懷社會，每年持續辦理愛心活動，本次活動亦向高雄市的庇護工場中外餅舖採買餐盒，用行動支持身心障礙朋友，為他們加油打氣。

藍橋里里長陳本興表示，壽山是高雄人的寶山，也是健行的好去處，感謝台電挺身號召，透過淨山活動來進行一次年終大掃除，為美麗的壽山盡一份心力。

淨山活動隊伍由台電高雄區處出發前往壽山忠烈祠，民眾手持長夾及垃圾袋，一邊健行登山欣賞美景，一邊沿路撿拾垃圾，活動結束後共同將垃圾分類回收。

鄰近的江西里長鄭錫國、藍橋里長陳本興、光化里長周國城、峰南里長王宋金花及陸橋里長許梅娟等5位里長特地致狀感謝台電舉辦本次活動。

本次淨山活動，台電高雄區處亦設攤推廣節約用電、電子帳單及「台灣電力 APP」等服務措施，吸引許多民眾熱烈參與下載，不僅獲得節電知識，還能享受到更便利的用電生活。