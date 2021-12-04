印尼東爪哇省（East Java）塞梅魯火山（Mount Semeru）時隔近1年後再度噴發，直衝天際的濃煙和火山灰讓當地居民陷入黑暗，附近數千名民眾被迫緊急逃離。

印尼救災機構表示，目前尚未接獲人員傷亡通報。

由於熔岩流到了附近村莊，並摧毀盧馬姜縣（Lumajang）的1座橋樑，救援人員已緊急疏散當地居民。

救災機構發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示：「在火山灰蔽空下，許多地區暗淡無光。我們正在盧馬姜縣的若干地點設立臨時避難所。」

該機構發布的一段影片顯示，塞梅魯火山於當地時間下午3時噴發，當地居民奔跑走避，包括數十名兒童。

印尼境內有近130座活火山。塞梅魯火山上次噴發是在去年12月，當時也有數千人被迫外逃，此後這座火山的警戒狀態一直維持在次高等級。

在2018年12月，巽他海峽的喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山也發生一連串爆發，造成山體滑坡與海嘯，導致400多人死亡、數千人受傷。