財長蘇建榮11日在立院財政委員會受訪時表示，2021年我國中央政府稅收大於預算數約1500億元，依照估計，中央統籌稅款實收數有望大於預算數約360億元，其中340億元將做為普通統籌分配稅款額外財源，未來有望發給地方政府。

財政部10日公布今年10月全國稅收為2194億元，累計前十月總稅收2兆4574億元，創歷史同期新高、年增22.5％，為我國史上首次在10月就提前達成年度預算（2兆4385億元）目標，預估全年稅收可望超徵3000億元，也有機會創史上新高。

今年因營所稅暫繳稅款等遞延入帳，挹注我國稅收，另11～12月還有地價稅、兩個月徵收的營業稅、按月徵收的證交稅等，往年大概都會進帳3300億元～3900億元稅收規模，保守估計今年稅收至少會超徵3000億元，創史上新高紀錄，前一次超徵數新高紀錄為2015年1878億元。

所謂超徵稅收包含地方與中央，地方稅收大約超徵1200～1500億元、中央稅收則超徵1500～1800億元，主要為今年營所稅收、營業稅收等表現亮眼。