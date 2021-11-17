雲林縣縣道164線為沿海北港、水林、口湖3鄉鎮的主要道路之一，現階段道路是寬度僅約12公尺雙向2車道，經常塞車且會車時險象環生，10餘年前即規畫拓寬，經雲林縣政府向中央爭取4億6345萬1000元，自籌1億5469萬9000元，17日由雲林縣長張麗善主持「縣道164拓寬工程」開工典禮，實現10餘年的拓寬計畫。

雲林縣政府辦理「縣道164線（金湖至北港段）拓寬工程（第1期）」17日開工動土，張麗善偕同交通部公路總局第5區養護工程處處長謝哲雄等人共同主持，許多民眾期盼此工程已久，到場與會同慶。

張麗善對於此工程延宕10餘年感嘆萬千，表示她擔任第6屆立委時，就認為這條路一定要拓寬，因為這是全台少數8米路2側還有路樹的狹窄縣道。縣道164線從雲林縣到嘉義縣，嘉義縣新港、民雄段都已拓寬至24米，雲林段從北港到水林、口湖卻遲未拓寬。

張麗善說，縣道164線為沿海北港、水林、口湖3鄉鎮的主要道路之一，北港朝天宮每年有超過600萬人次遊客，卻缺乏安全便捷的交通網，經她努力後，立委張嘉郡再接手推動，克服土地徵收等問題，終於在她上任第3年讓此工程順利動工。

張麗善提到，此工程經費達6億1815萬元，經縣府爭取，中央補助4億多，縣府要自籌1億5000多萬，這對地方政府是沈重的負擔，但為了建設雲林交通網絡，這是必須要做的，動工後希望鄉親全力支持，讓工程順利完成。

縣工務處補充說明，此工程拓寬道路全長4.37公里，北港都市計畫段1876公尺，拓寬至24公尺；水林非都市計畫段2494公尺，拓寬至20公尺，採一半施工、一半行車的「半半施工」方式，整體工期約550日曆天。