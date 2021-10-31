據巴格達警方稱，來歷不明的武裝分子在星期六晚上朝巴格達美國大使館轟炸3枚火箭彈，不過都沒有擊中目標，火箭落在「綠區」(Green Zone，安全區)之外，大使館沒有受損。

阿聯國民報(Latest world news)報導，擊出的3枚火箭彈是「喀秋莎型」(Katyusha type)，一種二戰時期蘇聯設計的軌道式火箭通稱。一名警官說，射擊大略方向是在巴格達西南部的拜亞(Bayaa)，當地屬什葉派地區。

官員表示，火箭落在綠區之外，沒有損及政府辦公區和西方大使館的所在地，也就沒有人員傷亡報告。

目前尚未有任何組織出面對這次襲擊負責，但是最早發布該消息的是伊朗支持的什葉派民兵組織在自己的Telegram上提出，很可能他們認識攻擊發動者。

一些分析人士推測，「阿賽卜·阿爾·哈克」(Asaib Ahl Al Haq，意即「正義聯盟」)很可能是發動者，他們成立於 2006年，在伊朗支持下組建的民兵組織，在 2017 年底擊敗IS後不久，親伊朗的民兵和政界人士開始呼籲美軍從伊拉克撤軍。

在過去的 18 個月中，駐伊美軍的規模從大約 3000 人減少到 2500 人。剩餘人員將繼續執行保護美國大使館和訓練伊拉克軍隊的任務。

伊拉克總理哈德米(Mustafa Kadhemi)在7 月訪問華盛頓，達成了一項美軍撤出協議，即在今年年底前，正式結束美國在伊拉克的作戰任務。然而，華盛頓一再表示，美軍部隊仍可以用顧問與協助者的身分在該國行動。